Doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine zam!
EPDK'nin kararına göre doğal gaz bağlantı bedeli yeni yılda 749 liraya yükseldi. Açma-kapama bedeli ise 26,5 liradan 30 liraya çıktı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla yeni yılda uygulanacak doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine yapılan zamları açıklandı.
Buna göre abone bağlantı bedeli 656,70 liradan, 749 liraya çıkarıldı.
Ön ödemeli değişim bedeli 268,7 liradan 306 liraya çıkarılırken, güvence bedeli ise 60 lira zamlanarak 620 lira oldu.
Yurttaşların borç dolayısıyla kesilen gazı sonrası tahsil edilen 26,5 liralık açma-kapama bedeli ise 30 liraya yükseltildi.
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