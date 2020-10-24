Elektrik, doğalgaz ve su faturalarına dolaylı zam geliyor
Aşırı harcamalarına kaynak arayan hükümet, faturalarını zaten zor ödeyen yurttaşa şimdi de elektrik, su ve doğalgaz sayaçları üzerinden ikinci bir yük getirmek için düğmeye bastı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla, bugüne kadar devlet eliyle yürütülen elektrik, su ve doğalgaz başta olmak üzere tüm sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devredilecek.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; özelleştirme sonrası tıpkı araç muayene istasyonlarında olduğu gibi muayene ücretleri artacak, yurttaşın elektrik, su ve doğalgaz faturaları kabaracak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsam ve programına alındı. Karara göre, halen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan tüm ölçü aletlerinin belirli sürelerle yapılması zorunlu olan muayeneleri, özelleştirme ihalesini kazanan şirkete verilecek.
Özelleştirme işlemleri en geç 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Sayaçlardaki kamu muayene yetkisinin özel sektöre devri, tıpkı daha önce devletten alınıp özel sektöre verilen araç muayene istasyonları gibi vatandaşa ek yük getirecek.
YURTTAŞIN HABERİ YOK
Süresi gelen elektrik, doğalgaz ve su sayaçları sökülerek Sanayi Bakanlığı'nın ilgili birimlerine götürülüyor. Ancak bu işlemi yurttaş kendisi yapmadığı için sayaçların muayene sürecinden vatandaşın haberi dahi olmuyor.
Kapsamı genişletilebilir
Kararda şimdilik sadece periyodik muayene işlemlerinin şirketlere verileceği belirtiliyor. Ancak ileride ilk muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesinin de özelleştirilebileceği ifade ediliyor.
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