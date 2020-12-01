Doğaya, turizme ve ülkeye ihanet

01 Aralık 2020 Salı, 06:00

Samsun’da, Kavak ve Havza ilçelerini kapsayan Şahin Dağları’nda Kanadalı maden firması Eldorado Gold Corporation’ın Türkiye uzantısı TÜPRAG adlı şirketin altın madeni arama çalışmalarına ödenek yetersizliğinden dolayı ara verdiği ve faaliyetlerini yeni yılda sürdüreceği öğrenildi. Şahin Dağları’nda 11 bin 785 hektar alanda yürütülen altın arama çalışmaları kapsamında, sondaj bölgeleri oluşturmak için yüzlerce dönüm arazide binlerce ağaç kesilerek orman yok edildi.

Sondaj noktalarına çapraz geçişler sağlayacak yollar açıldı. TÜPRAG Şahin Dağları’nın Kavak bölgesindeki sondaj çalışmalarını tamamladı. TÜPRAG 2021 yılının ilk aylarından itibaren Şahin Dağları’nın Havza ilçesinin Çamyatağı bölgesinde sondaj faaliyetlerine başlayacak. Proje kapsamında her biri 450 metre derinliğinde toplam 462 sondaj noktası açılacak.

‘DUR DEYİN’

İYİ Parti Samsun Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bedri Yaşar, Çevre Komisyonu’nda yaptığı konuşmasında Samsun’un Kavak ve Havza ilçelerinde siyanürle altın madeni arama çalışmaları da değinerek şunları söylemişti: “Şahin Dağları’nda başlatılan siyanürle altın madeni arama çalışmaları doğayı katleden, dağları delik deşik eden, bütün tepkilere rağmen sürdürülen diğer bir sorunumuzdur. Bu topraklar bizim. Şahin Dağları’nı delik deşik ederek ve toprağı öldürerek yapılan bu çalışmalar bir an önce sonlandırılmalıdır. Altın madeni işletmeye açılınca yeraltı suları ve topraklar siyanür nedeniyle zehirlenecek ve sular içilmez, topraklar ise kullanılamaz hale gelecek. ‘Yok, biz buraları eski haline getiriyoruz, ağaç dikiyoruz’ gibi hikâyelere maalesef yıllardır, uydurma, montaj fotoğraflarla sömürü düzeni devam ettirilmiş ve bu topraklar ziyan edilmiştir. Toprağın altını keşfetmek için üstünü yok ediyorsunuz. Bu talana artık bi dur deyin.”