27 Eylül 2020 Pazar, 06:00

Rap dünyasında uzun süredir bol bol üreten isimlerden biri XiR. Ağustosun ortasında çıkardığı “Sallan” şarkısıyla da yine listelerde zirveye yükseldi. Şarkı, Spotify’da bir ayda 4 buçuk milyondan fazla dinlendi, dünya listelerine girdi. Şarkıyla aynı anda yayımlanan klibinin YouTube’da izlenme sayısı ise 5 buçuk milyonu aştı. Genelde izlenme sayıları dinlenme sayılarından geride kalır. Ancak Roman mahallesindeki bir düğünden görüntülerin yer aldığı klip, büyük ilgi gördü. “Sallan” şarkısı ve klibiyle bir akım bile yarattı XiR, hayranları her gün “Sallan” ile çektikleri dans videolarını sosyal ağlarda kendisiyle paylaşıyor. Başarılı rap müzisyenle konuştuk.

‘İLHAM KAYNAĞI. ..’

- Stüdyonuzu 2003 yılında kurduğunuzu ve ilk kaydınızı aynı yıl aldığınızı okudum. Rap’e kaç yaşında ilgi duymaya başladınız? Hayalleriniz neydi?

2003 yılında Ankara’da kurduğum stüdyo aslında kendi sesimi kaydedebildiğim bir çubuk mikrofon ve bir kayıt programı dışında bir şey değildi. Zaman içerisinde tanıştığım arkadaşlarımdan gördüğüm küçük kayıt sistemleri için (mixer, kondenser mikrofon) almak için para biriktirip hayatımın her anında müzik teknolojileri ile bir bağ kurdum. Hayallerim sadece müzik yaparak hayatımı yaşamaktı. Birçok zorlukla karşılaştık ilerleyebilmek adına, çünkü doğru olan zordur.

- “Underground” yıllarınızdan bugüne müziğinizde değişimler oldu mu? Daha popüler olmak, müzikten bir şeyleri alıp götürmek zorunda mı sizce?

Rap müziği bilinçli bir şekilde 15-16 senedir dinliyorsam bunun her çeyreğinde farklı müzik akımlarından etkilendim. Bu yüzden aslında sadece bir tarz değil, birçok türün sentezi bir müzik yaptığımı düşünüyorum. Popüler olmak için bence kendi olayından ve müziğinden ödün vermek zorunda değilsiniz, ancak bunun böyle gözükmesine sebep olan bir güruh var, bunlar güzel ve popüler olan her şeyi taklit edip orijinal işler ortaya çıkaramadığı için ortada bir sürü gürültü dolaşıyor. Maalesef bu piyasada müzik icra edenlerin büyük kısmının müzikten anlamaması böyle algılar yaratabiliyor.

- Birçok isimle düet yaptınız bugüne kadar. Bu, size güvendiklerini de gösteriyor. Nasıl doğdu bu güven?

İnsanlar birbirinin müzik ile olan ilişkisini ve tutkusunu görünce bu güven de oluşuyor. Özellikle dostlukla beraber müzikal kalitesinden de etkilendiğin insanlar çevrende olduğu zaman ortaya kaliteli işler koymak da kaçınılmaz oluyor. Istanbul Trip’i ailem olarak görüyorum ve uzun yıllar kurduğumuz dostluğun bir meyvesidir 2016 yılında Karaköy’de açtığımız ilk stüdyo. Burası tarzımızın oluşmasında etkili olmakla birlikte yaklaşık 5 senedir Türkiye’deki birçok müzik dinleyicisine ve üreticisine ilham kaynağı olmuştur.

‘SALLAN’IN YARATTIĞI SANSASYON...

- “Sallan” ile sansasyon yarattınız diyebilirim. Şarkı nasıl ortaya çıktı? Klibe de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Görüntüler nereden? Gördüğü ilgiyi nasıl buluyorsunuz?

Aklımda bu “sound”da bir şeyler üretiyor olmak uzun süredir vardı ve yaptım ancak bu “beat”i dinlediğimde bir heyecan oluştu ve aradığımın bu olduğuna karar verip bir şarkı yapmak için gereken tüm ritüelleri gerçekleştirip (gülüyor) bu işe odaklandım. Şanslıyım ki odaklanmanın gerektiği o anlarda karantinadaydım ve iyi konsantre olmuştum. Filmin çekildiği yer, İstanbul Yenisahra Mahallesi. Klipteki herkes o mahallenin sakini ve orada bir roman düğünü eğlencesi var. Karakterlerin ve şarkının enerjisinin çok benzer olması ve yönetmen dostum Melih’in ustalığı ile güzel bir sonuç çıktı. Bu klip için bambaşka planlarımız varken Şam’ın bir fikrinden yola çıkarak bu konsept üzerine odaklanıp Sallan’ın klibini bu şekilde tamamlamaya çalıştık.