Doğu Perinçek, Covid-19 aşısı oldu

19 Ocak 2021 Salı, 14:50

Doğu Perinçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs aşısının Türkiye'de uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, biz de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşımızı oluyoruz. Aşı olmak günün vatandaşlık görevi." ifadelerini kullandı.

