Doğu Perinçek, Covid-19 aşısı oldu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı oldu.
Doğu Perinçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs aşısının Türkiye'de uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, biz de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşımızı oluyoruz. Aşı olmak günün vatandaşlık görevi." ifadelerini kullandı.
Aşı olmak günün vatandaşlık görevi. pic.twitter.com/rEdGmEpdcV— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) January 19, 2021
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