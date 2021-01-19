Doğu Perinçek, Covid-19 aşısı oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı oldu.

DHA
19 Ocak 2021 Salı, 14:50
Doğu Perinçek, Covid-19 aşısı oldu
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Doğu Perinçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs aşısının Türkiye'de uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, biz de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşımızı oluyoruz. Aşı olmak günün vatandaşlık görevi." ifadelerini kullandı. 


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