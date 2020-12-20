Doğu Perinçek'ten aşı açıklaması: "Amerikan aşısı olacağım böylece..."
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aşı olacağını açıkladı. Perinçek, “Amerikan aşısı olacağım” dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te Nagehan Alçı'nın aşı sorusuna yanıt verdi. Alçı'nın, 'Çin aşısı olacak mısınız?' sorusuna yanıt veren Perinçek, ''Ben de Amerikan aşısı olayım diyorum'' dedi.
Perinçek, bu sözlerinin ardından Twitter üzerinden açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
''Amerikan aşısı olacağım. Böylece bana yönelen saldırılar kesilecek.''
En Çok Okunan Haberler
- Altun'lara bu kez İslamcı yazardan 'maaş' tepkisi
- Türkeş'in oğlundan MHP'ye ağır ifadeler
- Yerlikaya sahte diplomayla ilgili ilk kez konuştu
- Osman Öcalan'dan ''TRT'' açıklaması
- ''Deprem olasılığı en yüksek olan bölgeleri açıkladı''
- Erdoğan’ın yeğeni yaşamını yitirdi
- Iraklı heyete verilen yemekle ilgili yeni paylaşım
- İmamoğlu'ndan Sayıştay raporuna ilişkin açıklama
- Türkiye 4 ülkeye uçuşları durdurdu
- Davutoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Altun'lara bu kez İslamcı yazardan 'maaş' tepkisi
- Türkeş'in oğlundan MHP'ye ağır ifadeler
- Yerlikaya sahte diplomayla ilgili ilk kez konuştu
- Osman Öcalan'dan ''TRT'' açıklaması
- ''Deprem olasılığı en yüksek olan bölgeleri açıkladı''
- Erdoğan’ın yeğeni yaşamını yitirdi
- Iraklı heyete verilen yemekle ilgili yeni paylaşım
- İmamoğlu'ndan Sayıştay raporuna ilişkin açıklama
- Türkiye 4 ülkeye uçuşları durdurdu
- Davutoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan açıklaması