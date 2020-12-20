Doğu Perinçek'ten aşı açıklaması: "Amerikan aşısı olacağım böylece..."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aşı olacağını açıkladı. Perinçek, “Amerikan aşısı olacağım” dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2020 Pazar, 21:42
Doğu Perinçek'ten aşı açıklaması:
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te Nagehan Alçı'nın aşı sorusuna yanıt verdi. Alçı'nın, 'Çin aşısı olacak mısınız?' sorusuna yanıt veren Perinçek, ''Ben de Amerikan aşısı olayım diyorum'' dedi.


Perinçek, bu sözlerinin ardından Twitter üzerinden açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

''Amerikan aşısı olacağım. Böylece bana yönelen saldırılar kesilecek.''


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