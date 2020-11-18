Doğum kontrol iğnesi yerine grip aşısı yapılan kadına 10 milyon dolar ödenecek
ABD’de doğum kontrol iğnesi yerine yanlışlıkla grip aşısı yapıldığı için hamile kalan ve engelli bir çocuk dünyaya getiren kadın hukuku mücadele başlattı. Mahkeme sonucunda kadın ve ailesine 10 milyon dolar (77.24 milyon lira) ödenmesi karar verildi.
ABD'de Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan Yeseni Pachecho, 2011 yılında bir kliniğe giderek doğum kontrol iğnesi yaptırmak istedi. Ancak klinikte tüm gün onlarca hastaya aşı yaşan hemşire, evrakını kontrol etmeden grip aşısı yaptı. Yanlışlık olduğundan hamile kalana kadar haberdar olmayan Pachecho’nun kızı engelli doğdu.
Duvar'ın aktardığına göre hukuki mücadele başlatan Pachecho’nun davasında, hakim Robert Lasnik, onu haklı bularak, “Doğum kontrol iğnesi yapılsaydı hamile kalmayacaktı” dedi.
Lasnik, çocuğun bakımı, eğitimi ve diğer masrafları için 7.5 milyon dolar (57.88 milyon lira), anne-babasına ise tazminat olarak 2.5 milyon dolar (19.3 milyon lira) ödenmesini kararlaştırdı.
Pachecho’nun gittiği, sigortası olmayan düşük gelirli kişilere hizmet veren toplum kliniği federal hükümet tarafından finanse edildiği için parayı federal hükümetin ödeyeceği belirtildi.
Avukatları, Yesenia Pachecho ve eşi Luis’in büyük bir travma yaşadıklarını, ödenecek paranın kızlarının gerektiği şekilde bakılmasını ve yaşam kalitesinin düşmemesini sağlayacağını söyledi.
Adı açıklanmayan sekiz yaşındaki çocuk Seattle’daki bir okulda üçüncü sınıf öğrencisi.
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