Doğum yapmakta zorlanan kediye yardım ettiler
İstanbul'da sokakta doğum yapmakta güçlük çeken bir kediyle ilgili yapılan ihbar üzerine Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Anne kediye yapılan müdahale ile 2 sağlıklı yavru dünyaya geldi.
Esenyurt Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine gelen bir ihbarda, bir kedinin sokakta doğum yapmakta güçlük çektiği bildirildi.
Harekete geçen ekipler, kediyi Esenyurt Belediyesi'nin Modern Hayvan Bakımevine getirdi. Burada veteriner hekim Ali Muhammed Alagöz tarafından yapılan başarılı sezaryen ile kedinin doğum yapması sağlandı. Yeni doğan 2 kedinin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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