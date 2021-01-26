Doğum yapmakta zorlanan kediye yardım ettiler

İstanbul'da sokakta doğum yapmakta güçlük çeken bir kediyle ilgili yapılan ihbar üzerine Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Anne kediye yapılan müdahale ile 2 sağlıklı yavru dünyaya geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 10:47
Doğum yapmakta zorlanan kediye yardım ettiler
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Esenyurt Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine  gelen bir ihbarda, bir kedinin sokakta doğum yapmakta güçlük çektiği bildirildi.

Harekete geçen ekipler, kediyi Esenyurt Belediyesi'nin Modern Hayvan Bakımevine getirdi. Burada veteriner hekim Ali Muhammed Alagöz tarafından yapılan başarılı sezaryen ile kedinin doğum yapması sağlandı. Yeni doğan 2 kedinin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


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