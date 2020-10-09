Doktor başkan Tarsus’ta ‘ata mirasını’ dağıtıyor
Tarsus Belediyesi Ata Tohumu Bankası'ndan yetiştirdiği fide ve tohumları çiftçilere ücretsiz ulaştırıyor. Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, organik tarımın önünü açmayı ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Bozdoğan, 1 milyona yakın ata tohumunun takas edilmesini sağlayan ata tohumu takas şenliğine de öncülük etti.
Tarsus Belediyesi, ata mirası olan yerli tohumların yaygınlaştırmasını sağlamak, kırsal mahallerde zor koşullarda üretim yapan çiftçilere ihtiyaç duydukları tohum ve fideyi temin etmek için oluşturduğu Ata Tohumu Bankası’nda Tarsus yöresine özgü tohum ve fideleri üretmeye devam ediyor.
Tarsus Belediyesi bünyesinde kurulan Gen Bankasından yetişen karnabahar, marul, beyaz ve kırmızı lahana ile taş armudu fideleri Taşkuyu ve Baltalı köylerinde üreticilere dağıtıldı. Dağıtım törenine belediye başkanı Haluk Bozdoğan da katıldı. Bozdoğan, belediyenin ürettiği ata tohumları ile yurttaşların elindeki ata tohumlarının takas edilmesi için tohum takas şenliğine de öncülük etti.
"KÖYLERİN ŞEHİRLEŞMESİNE KARŞIYIZ"
Takas şenliğinde 1 milyon adet pembe domates, karpuz, mor mısır, acebek (börülce), bamya, firik, mısır, susam, sumak, kavun, bal kabağı, Tarsus nohudu, yeşil mercimek ve fasülye çeşitleri takasla teslim alındı ve incelenmek üzere Tarsus Belediyesi’nin tohum bankasına yönlendirildi.
Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, “Benim için önemli olan köy. Daha önceden hep duyduğum klasik bir laf vardı: Köyler şehirleşsin diyorlardı. Biz buna karşıyız. Daha temiz, daha güzel ve daha organik, hormonsuz, zehirsiz mutfaklarımızın olmasını istiyoruz. Ata tohumu bizim için önemli. İsrail’in tohumuna mahkûm kalmayalım. Ülkemizin her bir köşesi cennet gibi, bu ülkede üretilmeyecek, yapılmayacak hiçbir şey yok. Bu projemizin ana amaçlarından birisi köylünün şehre göçünü engellemek ve ata tohumları ile üretimlerini sürdürmelerine olanak sağlamaktır” dedi.
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