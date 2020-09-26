Doktor Yılmaz Babutçu'yu arayıp ölümle tehdit etti: Çocuklarını yetim bırakmak istemem
Trabzon'da görev yapan Doktor Yılmaz Babutçu, telefonla aranarak ölüm tehdii aldığı anları sosdyal medya hesabından paylaştı. Babut'u arayan kişi, "Defol git Trabzon'dan, benim acım çok sıcak, babamı sen öldürdün. Çocuklarını yetim bırakmak istemem" dedi.
Trabzon'da görev yapan Doktor Yılmaz Babutçu ölüm tehditleri aldığını twitter hesabından açıkladı. Doktor Babutçu, sosyal medya hesabından ayrıca son görüşmenin kaydını da paylaştı.
"ÇOCUKLARINI YETİM BIRAKMAK İSTEMEM"
Arayan kişi, " Defol git Trabzon'dan, benim acım çok sıcak, babamı senden dolayı kaybettim. Bak sana mertlik yapıyorum. Trabzon'u terk et. Çocuklarını yetim bırakmak istemem" dedi.
Doktor Babutçu, "Ölümle tehdit ediliyorum, hastalarımız için gece gündüz teyakkuzda iken karşılığı bu olmamalı" diyerek şu paylaşımda bulundu:
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