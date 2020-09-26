Doktor Yılmaz Babutçu'yu arayıp ölümle tehdit etti: Çocuklarını yetim bırakmak istemem

26 Eylül 2020 Cumartesi, 16:19

Trabzon'da görev yapan Doktor Yılmaz Babutçu ölüm tehditleri aldığını twitter hesabından açıkladı. Doktor Babutçu, sosyal medya hesabından ayrıca son görüşmenin kaydını da paylaştı.

"ÇOCUKLARINI YETİM BIRAKMAK İSTEMEM"

Arayan kişi, " Defol git Trabzon'dan, benim acım çok sıcak, babamı senden dolayı kaybettim. Bak sana mertlik yapıyorum. Trabzon'u terk et. Çocuklarını yetim bırakmak istemem" dedi.

Doktor Babutçu, "Ölümle tehdit ediliyorum, hastalarımız için gece gündüz teyakkuzda iken karşılığı bu olmamalı" diyerek şu paylaşımda bulundu:











