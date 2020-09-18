Doktora sınavında usulsüzlük: Bekaroğlu 'Bunlar emek hırsızı' dedi, Rektör Hülagü yanıt verdi
Kocaeli Üniversitesi'nde, mimarlık doktora sınavı mülakatında adaylara alanları dışında sorular yöneltildiği ve kazanan 2 aday dışında geri kalan hepsinin 20 alarak elendiği belirtiliyor.
CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, Kocaeli Üniversitesi'nde, mimarlık doktora sınavının mülakatında yapıldığı iddia edilen usulsüzlüğü gündeme getirdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bekaroğlu, "Kocaeli Ü., 7 kontenjan için Mimarlık doktora sınavı yapıyor. Mülakatta(mimarlık sorulmuyor) 2 kişi yüz alıyor ve programa kabul ediliyor, kalan 11 kişi 20 alıyor ve eleniyor. Bu bir skandal! Bu sınavı yapanlar bilim insanı olamaz! Bunlar emek hırsızı" ifadelerini kullandı.
REKTÖR YANIT VERDİ: İNCELEME BAŞLATILDI
Bekaroğlu'nun gündem olan paylaşımına Rektör Sadettin Hülagü'den yanıt geldi. Twitter hesabından Bekaroğlu'na yanıt veren Hülagü, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtip "Mutlaka yanlış bir şey varsa düzeltilir." dedi.
Video Haberler
- Alabama’da dev timsahlar sokağa indi
- Eski Karagümrük Başkanı'na silahlı saldırı
- Arnavutköy'de bir kafede silahlı saldırı
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
- Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu
- Doğu Perinçek'i kızdıran ajanlık sorusu
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'nun sözleri kavga çıkardı!
- Genç kız, erkek arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
- İstanbul trafiğinde yürek sızlatan görüntü
- Kadın doktorun isyanı sosyal medyaya damga vurdu!