Doktora sınavında usulsüzlük: Bekaroğlu 'Bunlar emek hırsızı' dedi, Rektör Hülagü yanıt verdi

18 Eylül 2020 Cuma, 16:09

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, Kocaeli Üniversitesi'nde, mimarlık doktora sınavının mülakatında yapıldığı iddia edilen usulsüzlüğü gündeme getirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bekaroğlu, "Kocaeli Ü., 7 kontenjan için Mimarlık doktora sınavı yapıyor. Mülakatta(mimarlık sorulmuyor) 2 kişi yüz alıyor ve programa kabul ediliyor, kalan 11 kişi 20 alıyor ve eleniyor. Bu bir skandal! Bu sınavı yapanlar bilim insanı olamaz! Bunlar emek hırsızı" ifadelerini kullandı.

REKTÖR YANIT VERDİ: İNCELEME BAŞLATILDI

Bekaroğlu'nun gündem olan paylaşımına Rektör Sadettin Hülagü'den yanıt geldi. Twitter hesabından Bekaroğlu'na yanıt veren Hülagü, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtip "Mutlaka yanlış bir şey varsa düzeltilir." dedi.



