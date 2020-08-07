Doktorlar ve aile hekimleri: Gerekli önlemler alınmazsa sistem çökecek

07 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

AHESEN BAŞKANI DR. ÖZER: 1. BASAMAK İFLASIN EŞİĞİNE GELECEK

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda aile sağlığı merkezlerinde yığılmaların olacağını belirterek “Yaşanması beklenen yoğunluk ile sağlığın 1. basamak hizmeti iflas etmenin eşiğine gelecektir ve bu da önlem alınmaması durumunda ülkenin sağlık sistemini büyük ölçüde sekteye uğratacaktır” uyarısında bulundu.

Özer, “normalleşmenin hızla kontrolden çıkması”, “bayram hareketliliği” ve “zorlu geçen ilkbahar sonrası tatile olan özlem” gibi etkenlerin, topluma pandemi sürecinde alınması gereken önlemleri unutturduğunu vurguladı.

Bilim insanlarının bu ay ve sonraki aylar için yaptığı uyarıları göz ardı eden ve rehavete kapılanların, toplumsal rahatlamayı artırdığına dikkat çeken Özer, “Önümüzdeki süreçte okul dönemi ve ona paralel okul servisleri yoğunluğu, sonbahar-kış döneminde artması muhtemel olan solunum yolu rahatsızlıkları, yaz tatili ve bayram dönüşü gibi etkenlerle hareketlilik büyük bir artış gösterecek. Aile sağlığı merkezlerinde yaşanacak mevsimsel yoğunluğa ek olarak mevzuatta olmaması ve tıbbi bir gereklilik bulunmamasına rağmen özellikle kreş ve anaokullarından sağlık raporu talepleri gelmeye başladı. Tıp çevreleri ikinci basamak sağlık hizmetlerine yığılmalardan endişe ederken, yaşanması beklenen yoğunlukla sağlığın birinci basamak hizmeti iflas etmenin eşiğine gelecektir ve bu da önlem alınmaması durumunda ülkenin sağlık sistemini büyük ölçüde sekteye uğratacaktır” diye konuştu.

ÖNERİLER SIRALANDI

Özer, pandemi ile daha etkin mücadele için şu önerileri sıraladı:

- En az 10 dakika süreli randevu ile hasta kabulü zorunlu olmalıdır. Bakanlığımız ivedilikle bu konuda resmi bilgilendirme yapmalıdır.

- Pandemi süresince izlemler performans dışında tutulmalı ve okul izlemleri ertelenmelidir.

- 65 yaş üzerine uygulanan herhangi bir tanı kısıtlaması olmadan raporlu ilaçların eczanelerden reçetesiz teminine, tüm yaş grupları eklenmelidir.

- İşe giriş, ehliyet, askerlik, okul, kreş vb. eğitim kurumlarından istenen rapor muayene isteklerinin, bu dönemde daha da artacağı düşünüldüğünden, bu işlemler için özel olarak oluşturulan (2. basamak ya da sağlıklı hayat merkezlerinde) polikliniklerde yine randevu sistemiyle verilmeli.

- Sağlık Bakanlığı’nca onanmamış ve tıbbı sınırları çizilmemiş rapor istemlerinin reddedilmeli rapor talebi olan tüm kurumlar Sağlık Bakanlığı’na başvurmalıdır.

- Şikâyeti olmaksızın yurt dışına çıkış, askerlik öncesi ve hastanelerde tedavi gören hastalar gibi test yapılmış olanlara tıbbi hiçbir gereği olmayan ve salgın mücadelesine faydası olmayan 14 gün boyunca telefonla aranma gibi uygulamalar kaldırılmalıdır.

- Aile hekimliği çalışanlarının tespit ettiği şüpheli vaka veya temaslı tespitine test yapılması sağlanmalıdır.

- Aile hekimliğinin statüsünün netleştirilmesi ve kayıtlı kişi sayısının maddi kayıp yaşanmaksızın 2 bin 500’e çekilmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalı ve ivedilikle uygulanmalıdır.

- Tek birim, çoklu birim ayırt etmeksizin, standart en fazla 4 birimli merkezler oluşturulmalı ve vekaletli izin uygulamasına son verilmelidir.

YOĞUN BAKIM 10’A KATLADI

Yurt genelinde birçok ilde koronavirüs vakalarında artış olduğu açıklanırken, İstanbul’da da benzer tablo yaşandığına dikkat çeken hekimler, “derhal önlem alınmalı” çağrısı yaptı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan ve ismini vermek istemeyen bir doktor, “Vakalar pandeminin pik yaptığı dönem kadar olmasa da mayıs ve haziran ile birlikte düşüş olmuştu. O günle karşılaştırıldığında artık vaka yoğunluğunun arttığı, dönem dönem hastaların yatırılacağı yer bulunamadığı, 112 ambulansla ile hastaneler arası sevk gerçekleştirmek zorunda kalındığı bir döneme geldik” dedi. Yoğun bakım ünitelerinde de normalde 3-5 hastanın kaldığı dönemden yeniden 30’lu rakamlara çıkıldığını anlatan doktor, özetle şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı, haziranda rutin sağlık hizmetlerine dönüş kararı aldı. Bazı hastaneler Covid servislerini kapattılar ve normal servislere geçtiler. Özel hastaneler de pandemi hastanelerinden çıktı, ödeme yapmıyor. İstanbul açısından pik yaptığı durumda değiliz ama vakalar artmaya tekrar başladı. Şu an mevcut durum gün gün değişmekle, birlikte bir yatak sıkıntısı baş göstermeye başladı. Diyarbakır, Urfa, Şırnak’ta iş tamamen çığrından çıkmış durumda. Normalleşme ile birlikte acil servislere ve polikliniklere gelen Covid dışı hastalarda da artış var. ”

ÖNLEMİ İKTİDAR ALMALI

SES Şişli Şube Eşbaşkanı Fadime Kavak ise normalleşme sonrası düşen vaka sayılarının arttığını söyledi. “Bakanlığın yaptığı açıklamalarda hasta sayısının artışında suçlu maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar olarak lanse ediliyor. Ama aslında önlem alması gereken iktidardır. Hızla önlem alınmalıdır. Hızla normalleşme sürecinden vazgeçilmelidir” diyen Kavak, özetle şunları kaydetti: “Sahadan gelen bildirimlerde vaka sayısı resmi açıklamalardan çok yüksek. Tabloların daha net olması gerekiyor. Halka korku içinde bir yaşam sunmak değil ama gerçekleri de gizlemenin hiç kimseye faydası yok. Bakanlığın daha şeffaf olması gerekiyor. Bizim bölgemizde yoğun bakım üniteleri tamamen dolmuş. Pandeminin en yoğun zamanlarında açık olan servisler kapatılmıştı. 2 Covid servisi kalmıştı. Bayram öncesi tekrar hastalar çoğalınca onlar da açıldı, şuan açık olan 6 Covid servisi var. Hastaneler yeniden değerlendirilmeli. Pandemi hastanesi olmayan hastanelerde elektif (acil olmayan) vakalar devam edebilir ama pandemi hastanesi olan hastanelerde ise yeniden pandemi koşullarında ki gibi çalışma düzenlenmeli. Ayrıca sağlık çalışanları ciddi bir tükenmişlik sendromu yaşıyor. Ücret olarak da çok sıkıntı yaşanıyor. Bu sorunlar halledilmeli.”

‘SAĞLIKÇILAR BEDEL ÖDÜYOR’

SES Anadolu Yakası Şube yöneticisi Erdal Güzel, sağlıkçıların da tedirgin olduğunu anımsatarak “Döner sermayeden ödenen ek ücretlerde sıkıntılar var. Sanki bize ek ödeme verirlerse daha rahatlarız gibi bir algı var, bu salgınla ilgili değil. Sağlık çalışanlarının ekonomisi çok kötü. Ciddi anlamda bedel ödeniyor, sağlıkçılar ölüyor. Her anlamda risk altındalar. Özellikle doğu bölgesinde çok ciddi problem olduğunu da biliyoruz” diye konuştu.