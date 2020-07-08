Doktorları darp eden kişi tutuklandı

Samsun'da iki doktoru darp eden Umut Y. isimli şahıs, çıkarılan mahkemece tutuklandı.

(DHA)
08 Temmuz 2020 Çarşamba, 18:56
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Samsun'da kayıtlı olmadığı Aile Sağlığı Merkezi'nde muayene talebi geri çevrildiği gerekçesiyle iki doktoru darbeden Umut Y. (28), polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Umut Y., tutuklandı. 


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