Doktorları darp eden kişi tutuklandı
Samsun'da iki doktoru darp eden Umut Y. isimli şahıs, çıkarılan mahkemece tutuklandı.
Samsun'da kayıtlı olmadığı Aile Sağlığı Merkezi'nde muayene talebi geri çevrildiği gerekçesiyle iki doktoru darbeden Umut Y. (28), polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Umut Y., tutuklandı.
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