Doktorun tacizine uğrayan kadına dört yıl sonra aynı hisler yaşatılacak
Taciz davasında adli tıp elinde olaya dair raporu olmasına rağmen taciz maduru Ç.A'dan yeniden muayene istedi. Ç.A'nın avukatı Ekin Başak Kaynakçı ise müvekkiline aynı hisler sürekli yaşatıldığı için itiraz etti.
İstanbul’da bir hastanenin genel cerrahi bölümünde doktorluk yapan A.A’ya, muayene ettiği hastası Ç.A’ya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hem asliye hem de ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.
Hastane yönetimine daha önce de 3 ayrı kadın A.A. tarafından taciz edildiği iddiasıyla şikâyette bulundu.
Süren davada mahkeme heyetinin olay tazeyken adli tıp raporu aldığını dile getiren avukat Ekin Başak Kaynakçı, “Adli tıp, 4 sene sonra yeniden bir muayene istedi. Muayenenin fiziksel mi yoksa psikolojik mi olacağı da belli değil. Müvekkilime aynı konu yüz kere yaşatılıyor” dedi.
İNSAN HAKLARINA AYKIRI
İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşma ile ilgili bilgi veren avukat Ekin Başak Kaynakçı dosyanın adli tıpa gönderildiğini belirterek adli tıpın olayın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra yeniden rapor istediğini söyledi.
Müvekkilinin 27 Kasım’da muayeneye gitmesinin istendiğini dile getiren Kaynakçı, “Tamamen insan haklarına aykırı. Teknik, bilimsel bir yanı yok. Biz bu rapora neden gerek görüldüğünü soracağız ve açıklama yapılmasını isteyeceğiz. Bu talebe itiraz edeceğiz. Zaten var olan bir adli tıp raporu var. Emniyet’te, adli tıpta, savcılıkta, mahkemede beyanda bulundu. Hepsi de tutarlı beyanlar. Ancak sanığın ifadeleri tutarlı değil” dedi.
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin davaya müdahil olmak istediğini fakat kabul edilmediğini dile getiren Kaynakçı, mahkemeden hastaneye şikâyette bulunan diğer hastaların dinlenilmesini çok kere talep ettiklerini ama bunun kabul edilmediğini söyledi. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmalarda sanık A.A., hastalarına yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddialarını ise kabul etmedi.
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