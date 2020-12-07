Dolandırıcılar şimdi de koronavirüs aşısını kullanıyor!

07 Aralık 2020 Pazartesi, 10:54

Koronavirüs aşısını yeni yöntem olarak kullanan dolandırıcılar, vatandaşları bu sefer de SMS atarak tuzağa düşürmeye çalışıyor. Durumu fark eden bazı vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından gelen mesajı paylaşarak birbirlerine uyarıda bulunmaya başladı. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların dikkat edilmesi konusunda yapılan uyarılarda "Cep telefonunuza SMS üzerinden gelebilecek ’http://wwww.Aşı Randevu Oluşturma’ mesajını birlikte gelen linki açmayınız. Yeni bir dolandırıcılık girişimi başlamış. Yakınlarınızı bilgilendiriniz" ifadelerine yer veriliyor.



