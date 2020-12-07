Dolandırıcılar şimdi de koronavirüs aşısını kullanıyor!

Dünya, Covid-19 salgınına karşı bulunan aşılarla umutlanırken, dolandırıcılar boş durmuyor. Daha önce de ücretsiz maske dağıtımı, sosyal yardım, geri ödeme gibi bahanelerle vatandaşların bir anlık dalgınlıklarından faydalanan dolandırıcılar yeni yöntem olarak aşı randevusunu oluşturma şeklinde gönderdikleri mesajı kullanıyor.

İHA
07 Aralık 2020 Pazartesi, 10:54
Dolandırıcılar şimdi de koronavirüs aşısını kullanıyor!
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Koronavirüs aşısını yeni yöntem olarak kullanan dolandırıcılar, vatandaşları bu sefer de SMS atarak tuzağa düşürmeye çalışıyor. Durumu fark eden bazı vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından gelen mesajı paylaşarak birbirlerine uyarıda bulunmaya başladı. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların dikkat edilmesi konusunda yapılan uyarılarda "Cep telefonunuza SMS üzerinden gelebilecek ’http://wwww.Aşı Randevu Oluşturma’ mesajını birlikte gelen linki açmayınız. Yeni bir dolandırıcılık girişimi başlamış. Yakınlarınızı bilgilendiriniz" ifadelerine yer veriliyor.


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