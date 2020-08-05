Dolar 7 lirayı aştı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:09

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0.75 artışla 1,095.29 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0.56 ve holding endeksi yüzde 0.73 yükseliş kaydetti. Dün, küresel endekslerden negatif ayrışan BIST 100 Endeksi, günü yüzde 3.53 değer kaybıyla 1,087.16 puandan tamamladı.

Kurban Bayramı'nın ardından kazançlar ve kayıplar arasında dalgalanan Dolar/TL kuru, çarşamba günü11:00'de yüzde 1.5 yükselişle 7.00 seviyesinde seyrediyor. Kurda bir aylık ima edilen volatilite yüzde 14.64 seviyesinde bulunuyor. Kur, gün içinde 7.0343'ü gördü.

Avro/TL, 8.3288'i görmesinin ardından yüzde 1.55 artıda 8.2940 seviyesinden işlem gördü.

Dün yurt dışı swap piyasalarında Türk Lirası'nın faizi sert yükselerek gecelik yüzde 1,000'in üzerine çıkmıştı. Borsadaki satışın çoğunluğunun offshore faizlerdeki yükselişten dolayı yabancı yatırımcı kaynaklı olduğu belirtilmişti. Bugün ise gecelik faiz yüzde 80 civarında seyrediyor.

Türkiye'de 2 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi yüzde 11.79'da fazla değişmedi. 10 yıllıkların faizi yüzde 13.50 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Çarşamba günü Temmuz ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Raporda, çekirdek enflasyon göstergeleri eğilimlerinin yükseldiğine dikkat çekildi.

Çarşamba günü Temmuz ayı reel efektif döviz kuru açıklanacak. Perşembe günü TCMB'nin haftalık menkul kıymet ile para ve banka istatistikleri yayınlanacak.