Dolar bazlı kişi başı GSYH, 2009 seviyesine geriledi

03 Şubat 2021 Çarşamba, 11:06

İBB İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul için, 2019 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH ) verilerini değerlendirdi.

İstanbul'un payı yüzde 30,7 oldu. Kişi başına düşen milli gelir, TL cinsinden yıllık yüzde 12,9 artışla 86 bin 798 TL’ye çıktı. Dolar bazlı ise yıllık yüzde 6,3 azalışla, 15 bin 285 dolara düşerek, 2009 yılı seviyesine geriledi. En yüksek payı hizmet sektörü aldı. İstanbul'un toplam bilgi ve teknoloji faaliyet kolundaki payı, yüzde 65,4 olarak gerçekleşti. GSYH, inşaat sektöründe yüzde 11,3 azalırken, finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 11,3 arttı.

ALBAYRAK 'ÖNEMLİ DEĞİL' DEMİŞTİ

Söz konusu veriler, görevinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kur yükselişi ile ilgili soruya, “Kur benim için hiç önemli değil, hiç oraya bakmıyorum” verdiği yanıtı akıllara getirdi.

Veriler, rakamlara şöyle yansıdı:

İSTANBUL’UN PAYI, YÜZDE 30,7

İstanbul’da 2019 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), yıllık yüzde 14,7 artarak 1 trilyon 327 milyar 452 milyon TL’ye ulaştı. 2019 yılında, GSYH’de İstanbul’un payı, yüzde 30,7 oldu. Dolar bazlı GSYH ise yıllık yüzde 2,7 azalarak 233 milyar 873 milyon dolara geriledi.

EN YÜKSEK GSYH, 2013’TE GERÇEKLEŞTİ

Yıllar itibariyle bakıldığında, İstanbul’da gerçekleşen dolar bazlı en yüksek GSYH, 2013 yılında, yıllık yüzde 10,7 artışla 292 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2013-2019 yılları arasında, her yıl azalarak 2019’da, en düşük değer olan 233 milyar dolara geriledi. 2004-2013 yılları arasında ise her yıl artarken sadece 2009 yılında, yüzde 16,5 azalış yaşandı.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYH, 86 BİN 798 TL

İstanbul’da kişi başına düşen GSYH, 86 bin 798 TL olarak gerçekleşti. Türk Lirası cinsinden bakıldığında kişi başına GSYH, yıllık yüzde 12,9 arttı. Türkiye geneli kişi başına düşen GSYH, yıllık yüzde 13,3 artarak 52 bin 316 TL’ye çıktı.

DOLAR BAZLI KİŞİ BAŞI GSYH, 2009 SEVİYESİNE DÜŞTÜ

Dolar bazlı kişi başına düşen GSYH, yıllık yüzde 6,3 azalarak 15 bin 285 dolara geriledi. Bu seviyesiyle 2009 değerine gerileyen kişi başına GSYH, Türkiye genelinde de yıllık yüzde 5,9 azalarak 9 bin 213 dolar olarak gerçekleşti. 2004 yılından itibaren yıllık kişi başına düşen GSYH’de en yüksek değer, 12 bin 582 dolar ile 2013 yılında kaydedildi.

GSYH İÇİNDE EN YÜKSEK PAY, HİZMET SEKTÖRÜNÜN

Sektörel bazlı GSYH’de, yüzde 32,1’lik pay ile hizmet sektörü birinci sırada yer aldı. Aynı dönemde sanayi sektörü yüzde 17,1; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 8; gayrimenkul faaliyetleri yüzde 6,5 ve inşaat sektörü yüzde 6,3 paya sahip oldu.

BİLGİ VE İLETİŞİM KOLUNDA İSTANBUL’UN PAYI, YÜZDE 65,4

Türkiye geneli GSYH’de, İstanbul’un payı, bilgi ve iletişim alanında yüzde 65,4; finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 58,2 oldu. Tüm sektörlerde İstanbul ilk sırada yer alırken sadece yüzde 0,5’lik pay ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta; yüzde 26,8’lik pay ile de diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sırada yer alamadı. Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 6,1’lik pay ile Konya, diğer hizmetlerde ise yüzde 29,2 ile Ankara ilk sırada yer aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GSYH YÜZDE 11,3 DARALDI

İnşaat sektörü ve diğer hizmetler hariç tüm sektörlerde artış gerçekleşti. İnşaat sektöründe yüzde 11,3, diğer hizmetlerde ise yüzde 5,3 daralma görüldü. Finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 11,3; bilgi ve iletişim sektöründe yüzde 6,4 ve kamu yönetimi ve savunma, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde ise yüzde 4,6 artış gerçekleşti.