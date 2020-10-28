Dolar daha ne kadar yükselecek? Ekonomi battı mı? Yurttaş ne yapmalı?
Dolar/TL 8.32 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Euro/TL ise 9.77 seviyesini gördü. Piyasalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün yarım gün açık kaldı.
Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ve jeopolitik endişelerle 8.3224’e kadar yükselerek yeni tarihi zirvede seyrediyor. TL’de benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile birlikte görülen değer kaybı üzerinde etkili unsurların arasına son günlerde jeopolitik gelişmelerle AB ve ABD ile gerilimin artabileceği endişeleri de eklenmiş durumda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta sonu ABD’ye “yaptırımın neyse geç kalma yap” söyleminin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Müslümanlara karşı tavrı konusunda zihinsel tedaviye ihtiyacı olduğunu söylemini tekrarladı.
Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, dövizdeki yükselişi Cumhuriyet Tv’ye özel değerlendirdi.
İşte detaylar:
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