Dolar düşüşe geçti

24 Haziran 2021 Perşembe, 09:39

Piyasalarda TL'deki değer kazancında da etkili olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönem para politikası uygulamaları ve bunların küresel piyasalara etkisi TL'de en önemli gündem maddesi olarak takip edilmeye devam ediliyor.

Bugün iç piyasada Haziran ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri, geçen hafta politika faizinin yüzde 19'da sabit tutulduğu PPK kararına ilişkin özetler, haftalık para banka ve rezerv istatiskleri takip edilecek.

Dış veri gündeminde ise Almanya IFO endeksi, ABD ilk çeyrek nihai GSYH verileri, haftalık işsizilik maaşı başvuruları ve İngiltere faiz kararı öne çıkan gündemler arasında.

Haziran ayında 8.28-8.88 arasında sert dalgalanan dolar/TL haftabaşında gördüğü 8.8 seviyesinden haftaboyunca genel olarak düşüş yönlü bir seyir izledi ve dün 8.6'ya kadar geriledi. Bankacılar bu düşüşte turizm sezonunun geç de olsa başlamasıyla döviz giririşindeki artışın, TCMB'nin swap yolu ile döviz girişi yaratacağı beklentilerinin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı ve desteklerini çekmek için acele etmeyeceği öngörüsünün ve son olarak Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye Suriyeli göçmenlere yönelik 3.5 milyar euroluk fon vermeyi değerlendirmesinin etkili olduğunu söylediler.

Bankacılara göre dün kurda 8.6 seviyesindeki dünün en düşük seviyesinden 8.65'e yükselişte ise ABD Merkez Bankası yetkililerinin birbirinden farklı algılanan açıklamaları etkili oldu.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL saat 08.33'te 8.6600/8.6680 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 10.3232/10.3336 sepet bazında TL 9.4916/9.5010 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise bu sabah aynı saatte 381/385 seviyesindeydi.

Reuters'da dün yayımlanan habere göre Avrupa Birliği (AB) Türkiye'ye Suriyeli göçmenlere 2024 yılına kadar ev sahipliği yapmaya devam etmesi için 3.5 milyar euroluk fon oluşturmayı değerlendiriyor. Toplam bütçesi 5.77 milyar euro olacak planın Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki insani yardım projelerine ayrılacağı ve AB'ye yeni bir göçmen akımı oluşmasının önüne geçmeyi ve 10 yıldır devam eden Suriye iç savaşı bitene kadar zaman kazanmayı amaçlıyor.

Haberde bu meblağın doğrudan hükümetlerin kullanımına sunulmayacağı ifade edilirken Türkiye ülkede bulunan ve sayısı 4 milyona yaklaşan Suriyeli için 40 milyar dolar harcadı. Ankara AB fonunun hükümete verilmesini talep ediyor.

TCMB SWAP ARAYIŞINI HIZLANDIRDI

Merkez Bankası'nın (TCMB) swap anlaşması için bir çok ülke ile varolan görüşmeleri hızlandırırken Reuters'a bilgi veren kaynaklar görüşmeler arasında en çabuk tamamlanabilecek ülkelerin başında Azerbaycan'ın geldiğini söylediler.

Azerbaycan dışında görüşülen ülkeler arasında Malezya ve Güney Kore öne çıkarken görüşülen ülkeler arasında Rusya, İngiltere ve bazı diğer Asya ülkeleri de yer alıyor.

TCMB güncel verilerine göre bankanın toplam rezervleri 11 Haziran itibarıyla 94.9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tutara Çin ile 2.4 milyar dolardan 6 milyar dolara artırılan swap anlaşması dahil değil. Rezervlerin 43.2 milyar doları altın 51.7 milyar doları ise döviz cinsi.

Bugün açıklanacak güncel rezerv verilerinde Çin ile yapılan swap anlaşmasının ve Hazine borçlanmalarının etkisiyle belirtgin artış bekleniyor. Haziran 11 haftasında yaklaşık 15 milyar dolar olan rezervlerin bugün açıklanacak veride 18 milyar doların üzerine çıkması beklenirken 95 milyar dolar olan toplam rezervlerde ise 97 milyar doların üzerine çıkacak.

Bankacılar geçen hafta altındaki sert değer kaybı kaynaklı etkinin rezerv ve lokallerin yabancı para mevduatlarında sert etki yaratacağına da dikkat çekiyorlar. Rezerv artışının altın etkisi dışarda bırakıldığında 5 milyar dolara ulaşabileceğini hesaplayan bankacıalr lokallerin yabancı para mevduatların 3 milyar dolara yakın azaldığı hesaplıyorlar. Bankacılar altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle bugün açıklanacak veriye parite etkisinden arındırılmış olarak bakılması gerektiğine dikkat çekiyorlar.

FED, PİYASALARI ENDİŞENDİRDİ

Dolar yatırımcıların Fed'in tahvil alım programının ne zaman sona ereceğiyle ilgili birbiriyle çelişen mesajları yorumlamaya çalışmasıyla son 11 haftanın zirvesinden geriledi.

İki Fed yetkilisi dün yaptıkları konuşmalarda ABD'de yüksek enflasyon döneminin beklenenden uzun sürebileceğini söyledi. Bundan sadece bir gün önce, Fed Başkanı Jerome Powell ABD'de yaşanan fiyat artışlarının geçici olduğunu ifade etmişti.

Bugün aralarında New York Fed başkanı John Williams'ın da bulunduğu altı Fed yetkilisinin daha açıklamalar yapması bekleniyor. ABD'de Cuma günü açıklanacak olan üretici fiyatları verisi yön belirleyici olarak izleniyor.