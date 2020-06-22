Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar haftaya 6.85'in hemen altında başladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2020 Pazartesi, 08:28
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Dolar yeni haftanın ilk günü 22 Haziran 2020 sabahında spot piyasada 6,8369 lira alış fiyatı, 6,8454 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Avro ise aynı saatlerde 7,6598 lira alış fiyatı, 7,6701 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Geçen haftaya 6.81 civarında başlayan dolar/TL perşembe günü 6.86'yı görmüş cuma gününü ise 6.8525'ten kapatmıştı.


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