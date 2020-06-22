Dolar haftaya nasıl başladı?
Dolar haftaya 6.85'in hemen altında başladı.
Dolar yeni haftanın ilk günü 22 Haziran 2020 sabahında spot piyasada 6,8369 lira alış fiyatı, 6,8454 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Avro ise aynı saatlerde 7,6598 lira alış fiyatı, 7,6701 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Geçen haftaya 6.81 civarında başlayan dolar/TL perşembe günü 6.86'yı görmüş cuma gününü ise 6.8525'ten kapatmıştı.
Video Haberler
- Habertürk'te YKS tartışması! 'Burası onun yeri değil'
- Sahnede bayıldı! Koronavirüs olduğu ortaya çıktı
- Acemi askere eziyete ilişkin yeni gelişme
- Antalya’da Kaleiçi’ndeki tarihi kerpiç bina yandı
- AKP'den neden vazgeçtiğini böyle açıkladı
- Trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu Babalar Günü mesajı
- Babalar Günü'nde babasının yer aldığı görüntüyü paylaştı
- Komandolar sınır ötesine böyle geçti
- Eşiyle tartıştı, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi