Dolar tatil sonrası güne yükselişle başladı

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 10:05

Dolar/TL mayıs ayı başında gördüğü 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden düşüşünü sürdürdü. Düşüşte kısa süre içinde Ankara'nın swap anlaşmasına varacağı beklentisi rol oynuyor.

Dolar/TL dün 6.7575'e kadar gerileyerek 13 Nisan'dan beri en düşük seviyeyi gördü. Düşüşte yerel medyada iki ülke ile 20 milyar dolar karşılığı kaynağın swap ile sağlandığı yönündeki haber de etkili oldu.

Ancak Hazine swap anlaşmasına varılmadığını belirterek haberi yalanlandı. Hazine birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdüğünü belirtti. Yatırımcı güveni açısından swap anlaşması sağlanıp sağlanamayacağı yakından takip edilirken yatırımcılar Türkiye'nin ticaret ortaklarından kısa vadede bir dizi swap anlaşması sağlayacağını öngörüyorlar. Bu beklenti TL'ye de değer kazancı olarak yansıyor.

Analistlere göre potansiyel bir kur krizine karşı ekonomiyi savunmak için hazırlık yapan Ankara, yetkililerin verdiği bilgiye göre dış kaynak sağlamak için yakın başkentler ile görüşmeler yürütüyor.

Öte yandan piyasalarda bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak mayıs ayı TCMB faiz kararı da yakından izleniyor. Reuters'ın 15 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette TCMB'den 50 baz puan indirim bekleniyor. İndirim tahminleri 25 ila 100 baz puan arasında değişiyor. Tahminler arasında faiz artışı ya da faizlerin sabit bırakılacağı görüşü yer almıyor.

Bugün ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, büyük sanayicilerve iş insanları ile yapacağı görüşme de piyasada takip edilecek.

Dolar/TL saat 0845'te 6.7850/6.7950 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 7.1044/7.1157, euro/TL 7.4238/7.4364 seviyesinde işlem görüyor.

YABANCILARIN TL İŞLEMLERİ AZALIYOR

BDDK'nın Mayıs ayı başında bankalara swapların yanısıra plasman, depo ve repo gibi bazı yurtdışı TL işlemlere de sınırlamalar getirmişti. BDDK'nın sınırlamalarının hemen ardından yurtiçinde bazı aracı kuruluşlar, müşterilere sunulan platform işlemlerinde alış satış arasındaki farkın (spread) açılması nedeniyle döviz karşılığı TL işlemlerini askıya almışlardı. Benzer şekilde geçen hafta da Clearstream de Bridge platformunda TL ile ilgili işlemleri artık yapılamayacağını belirtti. Bankacılara göre bu süreç genişleyerek devam ediyor.

TL sert değer kayıpları ardından son 2 haftadır gelişmekte olan ülke para birimlerinden biraz daha iyi bir performans gösteriyor. Bankacılar bunu Fed olmasa da diğer merkez bankalarından kısa vadede swap anlaşması yapılacağına dair iyimser beklentilere ve TCMB'nin rezervlerindeki düşüşün haftalık bazda 10 milyar dolardan 200-400 milyon dolarlara kadar gerilemesine bağlıyorlar. Bu nedenle rezerv kayıplarının nasıl bir ivme ile devam edeceği piyasada yakından izleniyor.

HAZİNE BORÇLANMASI REKOR ARTIŞTA

Hazine'nin bütçe açığındaki artışla beraber yüklü borçlanmaları da geçen hafta altın ihracı ile devam etti. Aylık borçlanma da nisan ayından sonra Mayıs'ta da hedeflerin iki katına yaklaştı. Hazine bu ay 30 milyar TL'lik hedefine karşın 53.7 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. İhaleler devam ediyor.

BDDK'nın bankaları daha çok kredi vermeye, tahvil alımına gitmeye ya da TCMB ile swap yapmaya yönelten kararı ile TL cinsi tahvil getirilerinde sert düşüşler sonrası sınırlı yükseliş yönlü bir seyir görülüyor. Ancak lokal bankaların tahvil ilgisi devam ediyor.

Merkez Bankası da tarihinin en hızlı tahvil alımlarını da sürdürüyor. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra bir miktar gerilemişti. Yılın başında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puanda bulunan CDS bugün 575/590 seviyesinde bulunuyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde ise Pazartesi günü son işlem yüzde 13.08 bileşik seviyesinde gerçekleşti.



