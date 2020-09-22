Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6420 liradan, Avro 8,9820 liradan güne başladı. Dolar TL karşısında yükselişini sürdürerek 7.66'nın üstünü gördü ve bir kez daha tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Serbest piyasada 7,6400 liradan alınan dolar, 7,6420 liradan satılıyor. 8,9800 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,9820 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6250 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,9620 lira olmuştu.
Bir süre bu seviyelerde yatay seyrederek yön arayan Dolar/TL tekrar yönünü yukarı çevirdi. Dolar TL karşısında yükselişini sürdürerek 7.66'nın üstünü gördü ve bir kez daha tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
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