Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!
Önceki rekoru 7,4005 lira olan dolar, bugün saat 16.00 itibarıyla 7,4007 ile tarihi rekorunu kırdı.
Dolar/TL kuru, üst üste rekorlar kırmaya devam ediyor. Merkez Bankasının hamleleri ve doğalgaz keşfi de doların yükselişini durdurmaya yetmedi. Önceki rekoru 7,4005 lira olan dolar, bugün saat 16.00 itibarıyla 7,4007 ile tarihi rekorunu kırdı.
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