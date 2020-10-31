Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı, yükseliş durmuyor

31 Ekim 2020 Cumartesi, 12:59

Dün, uluslararası piyasalarda en düşük 8,2591 en yüksek 8,3291 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 8,2919'dan tamamladı. Dolar/TL, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası bugüne yükselişle başlamasının ardından 8,34 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağlanan fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarına devam etmesinin ardından 8,2689'a kadar gerilen dolar/TL, saat 10.35 itibarıyla 8,32'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dün uluslararası piyasalarda 9,78'le rekor kıran euro ise şu sıralar 9,73'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda sterlin 10,77 seviyesinde bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB), dünkü toplantısında beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) boyutunda değişikliğe gitmezken aralık ayında değişiklik sinyali verdi.Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında Almanya'da 3. çeyrek büyüme, Euro Bölgesi'nde işsizlik, TÜFE ve 3 çeyrek büyüme, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.