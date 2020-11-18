Dolar ve Avro güne nasıl başladı?

18 Kasım 2020 Çarşamba, 09:04

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yarın açıklayacağı faiz kararı beklenirken, döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Dün güne 7.69 liradan başlayan dolar/TL 7.78’e kadar çıktı ancak günü 7.70’den tamamladı.

Dolar yeni güne 7.70, Avro ise 9.15 liradan başladı.

Koronavirüs aşısıyla ilgili olumlu haberler gelse Türkiye ve dünyada artan vaka sayıları piyasaları tedirgin ediyor. Dün Avrupa’nın ardından Türkiye’de de yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı.