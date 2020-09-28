Dolar ve Avro haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6840 liradan, avro 8,9350 liradan güne başladı.

AA
28 Eylül 2020 Pazartesi, 09:03
Dolar ve Avro haftaya nasıl başladı?
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Serbest piyasada 7,6820 liradan alınan dolar, 7,6840 liradan satılıyor. 8,9330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9350 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6410 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8760 lira olmuştu.


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