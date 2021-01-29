Dolar ve Avro ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3860 liradan, Avro 8,9400 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2021 Cuma, 09:05
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Serbest piyasada 7,3840 liradan alınan dolar, 7,3860 liradan satılıyor. 8,9380 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,9400 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3610 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,9440 lira olmuştu.



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