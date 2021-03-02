Dolar ve Avro'da son rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 7,2980 liradan, Avro 8,7780 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,2960 liradan alınan dolar, 7,2980 liradan satılıyor. 8,7760 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,7780 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2370 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,7260 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Oğlunu 'kurban edeceğini' söyleyip boğazını kesti!
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- Yargılandın ama yerine kayyım atanmadı
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- AKP'den Kaftancıoğlu'na kahve daveti
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- CHP'den Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama
- Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı
- Mansur Yavaş'tan gelen SMS esnafın yüzünü güldürdü
Video Haberler
- Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf
- Alex De Souza’nın heykeline otomobil çarptı
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Oğlunu 'kurban edeceğini' söyleyip boğazını kesti!
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- Yargılandın ama yerine kayyım atanmadı
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- AKP'den Kaftancıoğlu'na kahve daveti
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- CHP'den Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama
- Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı
- Mansur Yavaş'tan gelen SMS esnafın yüzünü güldürdü