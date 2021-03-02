Dolar ve Avro'da son rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 7,2980 liradan, Avro 8,7780 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2021 Salı, 09:04
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Serbest piyasada 7,2960 liradan alınan dolar, 7,2980 liradan satılıyor. 8,7760 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,7780 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2370 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,7260 lira olmuştu.


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