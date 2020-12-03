Dolar ve Avro'da günün ilk rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8580 liradan, Avro 9,5320 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2020 Perşembe, 09:11
Abone Ol google-news

Serbest piyasada 7,8560 liradan alınan dolar, 7,8580 liradan satılıyor. 9,5300 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,5320 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8300 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,4470 lira olmuştu.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler