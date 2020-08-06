Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0620 liradan, Avro 8,3990 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2020 Perşembe, 09:10
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Serbest piyasada 7,0610 liradan alınan dolar, 7,0620 liradan satılıyor. 8,3980 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,3990 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0340 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,3780 lira olmuştu.



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