Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6250 liradan, Avro 8,8970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,6230 liradan alınan dolar, 7,6250 liradan satılıyor. 8,8950 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,8970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6190 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,8800 lira olmuştu.
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