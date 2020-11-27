Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8790 liradan, Avro 9,4070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,8770 liradan alınan dolar, 7,8790 liradan satılıyor. 9,4050 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,4070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8830 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,3880 lira olmuştu.
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