Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8790 liradan, Avro 9,4070 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 09:04
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Serbest piyasada 7,8770 liradan alınan dolar, 7,8790 liradan satılıyor. 9,4050 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,4070 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8830 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,3880 lira olmuştu.


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