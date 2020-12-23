Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6500 liradan, Avro 9,3320 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2020 Çarşamba, 09:03
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Serbest piyasada 7,6480  liradan alınan dolar, 7,6500 liradan satılıyor. 9,3300 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,3320 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6330 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,3350 lira olmuştu.



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