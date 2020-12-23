Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6500 liradan, Avro 9,3320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,6480 liradan alınan dolar, 7,6500 liradan satılıyor. 9,3300 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,3320 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6330 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,3350 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
- Meteoroloji’den 4 il için su baskınları uyarısı
Video Haberler
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
- Saç saça baş başa temizlik kavgası kamerada
- Ölüm getiren korkunç iş kazası
- Çanakkale'de tüyler ürperten olay
- Polis ekipleri, “şalterli kaçış” ile şoke oldu
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
- Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
- Polis kılığına girip 100 bin liralık soygun yaptılar
- AKP’li Zengin “Silivri soğuktur” şakasına böyle güldü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
- Meteoroloji’den 4 il için su baskınları uyarısı