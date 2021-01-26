Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4320 liradan, Avro 9,0160 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 09:01
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Serbest piyasada 7,4300 liradan alınan dolar, 7,4320 liradan satılıyor. 9,0140 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,0160 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3860 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,9730 lira olmuştu.


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