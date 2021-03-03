Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3420 liradan, Avro 8,8780 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2021 Çarşamba, 09:06
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Serbest piyasada 7,3400 liradan alınan dolar, 7,3420 liradan satılıyor. 8,8760 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,8780 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3270 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,8270 lira olmuştu.


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