Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6060 liradan, avro 10,3490 liradan güne başladı.

AA
17 Haziran 2021 Perşembe, 09:02
Dolar ve Avro'da son durum
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Serbest piyasada 8,6040 liradan alınan dolar, 8,6060 liradan satılıyor. 10,3470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3490 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5370 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3460 lira olmuştu.


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