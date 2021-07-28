Dolar ve avroda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 8,5590 liradan, avro 10,1150 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,5570 liradan alınan dolar, 8,5590 liradan satılıyor. 10,1130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1150 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5710 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1250 lira olmuştu.
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