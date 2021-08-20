Dolar ve Avro'da son durum (20 Ağustos)
İstanbul serbest piyasada dolar 8,5240 liradan, Avro 9,9760 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,5220 liradan alınan dolar, 8,5240 liradan satılıyor. 9,9740 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,9760 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5230 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,9650 lira olmuştu.
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