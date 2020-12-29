Dolar ve Avro'da son rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4500 liradan, Avro 9,1200 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4480 liradan alınan dolar, 7,4500 liradan satılıyor. 9,1180 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,1200 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4480 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,0940 lira olmuştu.
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