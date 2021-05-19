Dolar ve Avro'da son durum

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:30

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında Türkiye’de piyasalar kapalı ancak uluslararası piyasalarda dolar, TL karşısında değerlenmeye devam ediyor.

Geçen hafta yine piyasaların kapalı olduğu Ramazan Bayramı’nda 8,50 seviyesini üstüne çıkan Dolar/TL paritesi 19 Mayıs 2021'de günün en düşük seviyesi olarak 8,3528’i gördükten sonra en yüksek 8,4226’e ulaştı.

Euro ise güne yüzde 0,80 seviyesinin üzerinde artarak 10,29’a ulaştı. Dolardaki artış ve global piyasalardaki güçlü seyri ile spot altın (gram) da 505 TL’nin üzerine ulaştı.