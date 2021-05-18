26 milyon dolar çıkan piyango biletini çamaşır makinesine attı
Satın aldığı piyango biletine 26 milyon dolarlık ikramiye çıkan bir kadın, bileti çamaşır makinesinde yıkadı. Bileti satın aldığını kanıtlamaya çalışan kadının ikramiyesi, zamanında teslim alınmadığı için devlet okullarına destek için kullanılacak.
ABD'nin California eyaletinde bir kadının 26 milyon dolarlık piyango biletini çamaşır yıkama makinesine atarak yanlışlıkla parçaladığı ortaya çıktı.
14 Kasım SuperLotto Plus piyangosunu kazanan bileti Los Angeles'ın Norwalk banliyösünde bir marketin sattığı açıklanmıştı. Perşembe, ödülü teslim alacak bileti sunmak için son gündü.
Webtekno’nun haberine göre, markette çalışan bir kişi Whittier Daily News'e yaptığı açıklamada, çarşamba günü bir kadının gelip kendilerine kazanan bileti pantalonunun cebine koyduğunu ve sonra da onu yıkadığını, biletin de çamaşır makinesinde parçalandığını ifade etti.
Marketin müdürü KTLA-TV'ye yaptığı açıklamada güvenlik kamerası kayıtlarının kadının bileti aldığını gösterdiğini ve çalışanların kendisini tanıdığını ifade etti.
Piyango yetkililerine güvenlik kayıtlarının bir kopyası sunuldu. Piyango sözcüsü iddianın inceleneceğini ifade etti. Bileti kaybeden kişilerden biletin fotoğrafı gibi bir kanıt talep ediliyor.
Eğer kadın, biletin kendine ait olduğunu kanıtlayamazsa piyango yetkilileri California devlet okullarına 19.7 milyon dolar bağışlayacak. Her halükarda bileti satan markete 130 bin dolar prim verilecek.
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