Dolar yükselişini sürdürüyor: İşte son rakamlar
Dolar/TL kuru perşembe günkü işlemlerde haftalık yükselişini sürdürerek 7.1'e yaklaştı. Avro ise 8.44 seviyelerini aştı.
Dolar/TL kuru perşembe günkü işlemlere yükselişle başladı.
Kurban Bayramı'nın ardından haftaya kazançlar ve kayıplar arasında dalgalı bir seyirle başlayan dolar/TL, çarşamba günü 7 seviyesini aşmasının ardından bugün sabah saatlerinde yükselişini sürdürdü.
Dolar/TL TSİ 10:30'da yüzde 0.67 artıda 7.0950'den işlem gördü. Kurda bir ay vadeli tarihi volatilite yüzde 9.69, bir ay vadeli zımni volatilite yüzde 15.16 seviyesinde bulunuyor.
Londra swap piyasasında TL'nin gecelik faizi salı günü yüzde 1,000'in üzerine çıkmasının ardından dün normal seviyelere geriledi. Offshore piyasalarda TL'nin gecelik faizi yüzde 11.7 civarında seyrediyor. Ancak yarından öbür güne faiz yüzde 46.5 seviyesinde.
BIST 100 Endeksi art arda dört günlük düşüş serisinin ardından güne yükselişle başladı. Gösterge endeks kapanışa yatay bir seyir izliyor.
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