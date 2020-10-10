Dolar yükseliyor, Türk Lirası eriyor, Merkez Bankası engellemeye çalışıyor

10 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

Dolar, dün sabah saatlerinde 7.9575 lirayı gördükten sonra başta Merkez Bankası adımları olmak üzerine diğer haber akışı kaynaklı gelişmelerle 7.8573 liraya kadar çekildi. Günü ise 7.87 seviyesinde kapattı. Dövizin kısmen gevşemesinde Merkez Bankası’nın (TCMB) dün döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranını yüzde 10.25’ten yüzde 11.75’e yükseltmesi etkili oldu.

TCMB’nin Borsa İstanbul (BİST) dahil swap stoku bankacıların hesaplamalarına göre yaklaşık 46.5 milyar dolar seviyesinde. Bankacılar, TL’nin TCMB adımı ile değer kazandığını ancak piyasada diğer endişelerin ağır bastığını söyledi. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “TCMB’nin dolaylı ve direkt faiz oranlarını artırması, sıkılaşma niyetini göstermesi adına olumlu” dedi.

Öte yandan Türkiye, şubat ayındaki tahvil ihracından bu yana ilk kez uluslararası piyasada borçlanmaya çıkarken ihraca yaklaşık 3 kat talep gelmesi, yatırımcıların Türkiye’nin taşıdığı riske rağmen ihraç ettiği tahvillere yeterince güvendiğini gösterdi. 2025 vadeli eurobond ihracına 6.5 milyar dolar talep geldi.