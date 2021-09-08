Dolarda düşüş kalıcı olmadı
Dolar/TL'de, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımlarını azaltma kararını erteleyeceği endişeleriyle birkaç gündür değer kaybeden doların toparlanmasına paralel olarak dün yükseldiği 8.35'in üzerinde güne başladı.
Yatırımcılar bugün yön için küresel piyasaları ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında yapacağı konuşmayı izleyecekler.
Dolar/TL geçen hafta 11 Mayıs'tan beri ilk kez 8.2620 seviyesine kadar gerilese de enflasyonun Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinin üzerine çıkması sonrası bu düşüş kalıcı olmadı.
PARA BİRİMLERİNE YÖN VERİYOR
Yurtiçinde enflasyon ve para politikasına ilişkin endişeler TL üzerinde yukarı yönlü baskı yaratırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımlarını ne zaman ve ne hızda azaltmaya başlayacağına ilişkin beklentiler dolara ve dolayısıyla Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine yön veriyor.
DOLAR NE KADAR OLDU?
Dün 8.35'e kadar yükselen dolar/TL bu sabah 09.01'de 8.3645, euro/TL 9.8939/9.9079, sepet bazında TL 9.1157/9.1292 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün iki baz puan düşüşle 364/368 baz puan seviyesinden kapandı.
Bankacılar küresel piyasalarda risk iştahının bir miktar gerilediğine ve hafta başında bir ayın dip seviyesinde bulunan dolar endeksinin büyük bölümü dün olmak üzere art arda iki gündür prim yaparak gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamında değer kaybı yarattığına dikkat çektiler.
HAFİF GERİLEDİ
Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları ABD'de ekonomik büyümenin yavaşlayacağından ve bunun hisse değerlemelerini düşüreceğinden endişe eden yatırımcıların riskli varlıklardan uzak durmasının ardından hafif geriledi.
Riskten kaçış temel olarak ABD borsalarında etkili olurken ABD Hazine tahvil getirileri yükseldi. Yükselen getirilerden destek bulan dolar endeksi dün gördüğü bir haftanın zirvesi olan 92.571'in hafif altında yatay seyreti.
BEKLENTİYE YOL AÇMIŞTI
ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin istihdam artışında keskin yavaşlamaya işaret etmesi para politikasını sıkılaştırmak için istihdam piyasasını izleyen Fed'in tahvil alımlarını azaltma kararını en az bir ay ertelediği beklentisine yol açmıştı.
Yatırımcılar bu hafta ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alımlarını azaltma kararı alıp almayacağını izleyecekler. ECB para politikası kararını yarın açıklayacak.
TL'Yİ BASKILIYOR
Yurtiçinde ise Cuma günü açıklanan tüketici enflasyonu yüzde 19.25 ile TCMB politika faizinin de üzerine yükselirken piyasalar enflasyon üzerinde faiz taahhüdünü geri çeken merkez bankasından faiz artışı tepkisi beklemiyor, erken faiz indirimi endişeleri ise TL'yi baskılıyor.
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