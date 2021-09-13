Dolarda 'faiz indirimi' beklentisi sürüyor: Dolar ne kadar oldu? 13 Eylül 2021

13 Eylül 2021 Pazartesi, 09:08

Piyasalarda bugün Temmuz ayı cari denge ve sanayi üretimi verileri takip edilirken dış piyasalarda bugün takip edilecek bir veri bulunmuyor. Dış piyasalarda bu hafta ABD TÜFE verileri yön belirleyici olacak.

Reuters anketine göre, cari işlemler dengesinin Temmuz'da 570 milyon dolar sınırlı açık vermesi, 2021 yılını ise 20 milyar dolar açıkla tamamlaması bekleniyor. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksinin, koronavirüse bağlı kapanma önlemlerinin kaldırılmasının ardından 13 ay boyunca sürdürdüğü büyümesini devam ettirerek Temmuz ayında yüzde 15.1 artması bekleniyor.

KAVCIOĞLU ETKİSİ



Geçen haftaya 8.27'li seviyelerden başlayarak doların küresel bazda değer kazanmasına paralel yükselen dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz indirimlerine kapıyı aralayan Çarşamba günkü konuşmasının ardından 8.5185'e kadar yükselmişti.

Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz indirimlerinin yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

Kavcıoğlu, geçen haftaki konuşmasında ise TCMB'nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

FAİZ İNDİRİMİ YAPMASI İHTİMALİ



TCMB'nin 23 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken TL hızla değer kaybederek 8.50'nin üzerini gördü. Yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyor. Bankanın bu ay geçmiş PPK söylemlerini belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken yüzde 20'ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hâlâ net kestirilemiyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler Kasım veya Aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL bugün saat 08.58'de 8.4700/8.4800 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 9.9891/10.0017, sepet bazında TL 9.2295/9.2409 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Cuma günü kapanışta 363/367 baz puan seviyesinden kapandı.

Küresel piyasalarda Asya borsaları, ABD'den ve Çin'deki veri gündeminin yoğun olduğu ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın yeni iPhone'ları tanıtacağı haftaya ağır bir başlangıç yaparken, Japonya'nın Nikkei endeksi en son 1990'larda gördüğü zirvelere yakın seviyede işlem gördü.

FED ENDİŞESİ



Küresel piyasalarda dolar, yakından izlenen ABD verilerinin olduğu haftaya güçlü başlarken, yatırımcılar koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kapsamlı ekonomik destek politikasını sonlandırmaya başlamasından endişeleniyorlar.

Bu hafta Çin'den perakende, sanayi üretimi ve kentsel yatırım verileri gelecek. Analistler Çin ekonomisinde daha fazla yavaşlama olmasından kaygılanıyorlar. ABD tarafındaysa bu hafta TÜFE, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve perakende satış verisi gelecek.