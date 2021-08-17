Dolarda son durum: (17 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu?)

17 Ağustos 2021 Salı, 10:00

Bugün piyasalarda Hazine'nin 9 yıllık sabit kuponlu ve 10 yıllık TÜFE'ye endeksli ihaleleri takip edilecek. Hazine bugün ayrıca 2 yıl vadeli TL cinsi sukuk da ihraç edecek.

Asya borsaları, Delta varyantı nedeniyle artan koronavirüs vakalarına dair endişeler ve Afganistan'daki karışıklığın dün ABD borsalarındaki yükselişi gölgelemesiyle ilk işlemlerde geriledi.

Yen gibi güvenli liman para birimleri Delta varyantının yayılmasının dünya genelinde ekonomik toparlanmaya zarar verebileceği nedeniyle riskli para birimleri karşısında güçlü seyretti.

TCMB politika faizini beklendiği üzere yüzde 19'da sabit tutarken, enflasyonda belirgin düşüşe kadar para politikası için "mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği" taahhütünü de korudu. TCMB kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ağustos sonrasını işaret eden düşük faiz çağrısı ardından geldi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL enflasyonun politika faizi düzeyine yaklaşması ve bu yükselişe rağmen Erdoğan'ın düşük faiz çağrısını tekrarlaması ardından 8.3'ten 8.68'e kadar yükselmiş PPK kararı ardından ise 8.5'ye doğru gerilemeye başlamıştı.

Dolar/TL bu sabah saat 08.38'de 8.4650/8.4725 seviyesindeydi. Euro/TL 9.9654/9.9747, sepet bazında TL 9.2152/9.2236 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 382/386 baz puan seviyesinde.

'TL CAZİP KALDI DİYEBİLİRİZ'

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TCMB'nin faiz indirimi mesajı vermemesi sonrası bir sonraki PPK öncesine kadar kısa vadede TL cazip kaldı diyebiliriz. Teknik olarak aşağı tarafta 8.3'e kadar gerileme mümkün görünüyor. Bunda petrol fiyatlarındaki düşüşün desteğini de söylemek lazım" dedi ve ekledi:

"Otomotiv vergilerinde yapılan değişiklik enflasyon yüzde 19'u bu ay aşar mı endişesini arka plana attı. Eylül için aynı iyimserlikten bahsetmek zor ancak Ağustos ayı için teknik olarak enflasyon bu vergi indiriminin de sayesinde bir önceki aya göre yıllık olarak yükselemez. Bu gelişmeler kısa vade için TL pozitif."

Bankacı Hazine'nin uzun bir zaman sonrası TL cinsi uzun vadeli sabit kuponlu ihraca ilk kez bugün çıkacağını da belirterek, "Son dönemde yabancıların sabit getirili değerlere girişini görüyoruz. Tahminen Hazine tek bir ihraç bile olsa uzun vadeli bu talebi görmek ve değerlendirmek istedi. Buradaki yabancı talebini yakından izleyeceğiz."