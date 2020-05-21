Dolarda son durum

21 Mayıs 2020 Perşembe, 09:28

Merkez Bankası'nın dün başlayan ve sonuçları bugün açıklanacak Mayıs ayı faiz kararı öncesi dövizler yeni güne yatay başladılar.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.55 artışla başladığı gün içinde 101 bin 968 ve 102 bin 998 puan arasında dalgalandı ve yüzde 0.17 artışla 102 bin 157 puanda kapandı. Son işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.84, BIST Mali Endeks yüzde 0.57 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.63 eksideydi.

DÖVİZ PİYASALARINDAKİ ERKEN İŞLEMLERDE;



Dolar en düşük 6.7803 lira ve en yüksek 6.7022lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

Avro en düşük 7.4292 lira ve en yüksek 7.4662 lirayı gördükten sonra, 7.43 – 7.44 lira aralığında,

Sterlin en düşük 8.2702 lira ve en yüksek 8.3213 lirayı gördükten sonra 8.27 – 8.28 lira aralığında hareket ediyor.

Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasının tutarının 5 milyar dolar karşılığından 15 milyar dolar karşılığına yükseltildiğini açıkladı. Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir.

"Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir.

"Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır."