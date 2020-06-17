Dolarda son durum

17 Haziran 2020 Çarşamba, 09:46

Dolar/TL 6.83 civarındaki seyrini yeni günde de sürdürüyor. Koronavirüste ikinci dalga endişeleri TL üzerinde baskı yapıyor. Çoğu gelişen ülke para birimi bu sabah dolar karşısında Güney Kore wonu öncülüğünde düşüşte.

Fed Başkanı Jerome Powell dünkü yarı yıl sunumunda virüste ikinci dalga riski nedeniyle toparlanmanın zamanlaması ve gücü konusunda belirsizlikler olduğunun altını çizdi, bu sürecin uzamasının hasarı artıracağını belirtti. ABD'de dün rekor kıran perakende satış verisi sonrası yükselen dolar Powell'ın açıklamaları sonrası güvenli liman algısıyla küresel piyasalarda yükselişini sürdürdü.

Powell’ın bugün de ABD Temsilciler Meclisi’nde yapacağı “Para Politikası Sunumu” takip edilecek. Yine bugün İngiltere enflasyon rakamları ve ABD konut başlangıçları verileri de piyasanın radarında olacak.