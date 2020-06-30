Dolarda son durum

30 Haziran 2020 Salı, 09:07

Serbest piyasada 6,8530 liradan alınan dolar, 6,8550 liradan satılıyor. 7,6960 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,6980 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8540 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,7120 lira olmuştu.