Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8550 liradan, Avro 7,6980 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8530 liradan alınan dolar, 6,8550 liradan satılıyor. 7,6960 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,6980 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8540 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,7120 lira olmuştu.
Video Haberler
- İstanbul'da skandal eğlencenin görüntüleri!
- Ücretleri ödenmeyen inşaat işçilerinden basın açıklaması
- Polis aracını göstericilerin üzerine sürdü
- ABD'li çift protestoculara silah çekti!
- 'Siyasi Partiler Kanunu’na kadın kotası eklenmeli'
- CNN Türk muhabiri 'eşek' esprilerine isyan etti
- Şaşkına çevirdi! Kırmızı ışıkta böyle görüntülendi
- Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
- Sınav nasıl geçti? sorusuna sosyal mesafeli yanıt
- Alkollü sürücüler kafa kafaya böyle çarpıştı