Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8550 liradan, Avro 7,6980 liradan güne başladı.

AA
30 Haziran 2020 Salı, 09:07
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Serbest piyasada 6,8530 liradan alınan dolar, 6,8550 liradan satılıyor. 7,6960 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,6980 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8540 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,7120 lira olmuştu.


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