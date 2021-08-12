Dolarda son durum

12 Ağustos 2021 Perşembe, 09:37

Dolar/TL enflasyonun politika faizi düzeyine yaklaşması ve bu yükselişe rağmen Erdoğan'ın düşük faiz çağrısını tekrarlaması ardından geçen hafta 8.3'ten 8.68'e kadar yükseldi. Kur 9 Temmuz'dan beri ilk kez dün bu seviyeye yükseldi. Yükselişin büyük bölümü erken faiz indirimi endişeleriyle gerçekleşirken dolardaki küresel değer kazancı da kısmen bu yükselişte etkili oldu. Kur daha sonra 8.6 civarında denge buldu.

Serbest piyasada 8,6040 liradan alınan dolar, 8,6060 liradan satılıyor. 10,1230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1250 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6580 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1600 lira olmuştu.